Nota Fiscal Paulista: saiba como se cadastrar e resgatar dinheiro

Também é possível fazer o cadastro usando o Gov.br. Isso pode facilitar e agilizar ainda mais o processo.

Acesse o Sistema da Nota Fiscal Paulista. Clique em "Cadastro Pessoa Física". Preencher os campos: o CPF, Data de Nascimento, e Nome Completo da Mãe sem acento. Para evitar que o cadastro seja bloqueado, os dados devem ser iguais aos que constam na Receita Federal. Clicar no quadrado ao lado da frase "Não sou um robô". Se necessário, fazer as seleções conforme solicitado pelo reCAPTCHA. Clicar no botão "Avançar". Preencher os dados de Endereço, Contatos, as opções e a senha conforme instruções na tela.

Como é feito o cálculo do crédito?

Parcela do ICMS a ser devolvida por aquele estabelecimento será dividida entre todos os consumidores que indicaram o CPF no momento da compra. Só que, segundo o governo do estado, tudo vai depender do produto que ele comercializa.

Exemplos: uma peixaria ou um açougue devolvem 30% do total de ICMS pago naquele mês. Já uma loja de antiguidades ou loja de conveniência devolvem 20%. Bares e padarias devolvem 10%. Papelarias, óticas, lojas de roupas e sapatos, apenas 5%. Se você comprar o mesmo produto, na mesma loja, pelo mesmo preço, mas em meses diferentes, o valor a receber poderá ser diferente.

Programa estabelece alguns limites de créditos para diminuir a influência do poder aquisitivo nos benefícios do programa. Então, se você é um consumidor pessoa física, condomínio ou faz parte do Simples Nacional, os créditos devem respeitar o valor máximo de 7,5% do valor da nota ou 10 UFESPS (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), ou R$ 370,20 em 2025.