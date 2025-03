Terapeuta prepara mulheres para empreender cuidando de traumas pessoais

Na comunidade de desenvolvimento pessoal Feminino Moderno, além de entrar em uma jornada de autoconhecimento, as alunas de Ana Lisboa encontram novas possibilidades de trabalho. Entre elas, o empreendedorismo, contou a terapeuta no "Divã de CNPJ".



Quando as participantes do grupo suprem suas necessidades básicas em questões de relacionamento, saúde mental e bem-estar, o empreendedorismo entra na última fase de atuação da Feminino Moderno, se elas assim desejarem.



A jornada delas começa com o que você faz para sobreviver, quais são os modelos mentais da sua família. Quando foi que você aprendeu que era assim que as coisas funcionavam? Trabalhamos nisso. Ana Lisboa



Quando Ana e sua equipe identificam que as alunas conseguiram alinhar aspectos da vida pessoal, a rede Feminina Moderno tem um espaço de relacionamento com mais de dois mil participantes para falar sobre empreendedorismo. Na experiência da terapeuta, quando as mulheres percebem que desejam ter um negócio próprio, elas precisam de ajuda para entender como virar a chave.



A primeira coisa que eu faço com elas é: Por que você está nessa faixa de sobrevivência? Por mais que você trabalhe, o dinheiro não fica com você. Ana Lisboa



No grupo, a orientação é entender quais habilidades elas têm e o que elas entendem que pode ser útil para um público. O papel de Ana e sua equipe é lapidar para que elas possam transformar essas habilidades em um produto físico ou digital.

Terapeuta transformou grupo para mulheres em negócio com lives na pandemia

