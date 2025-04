Técnico apaga dados após dispensa, e demissão é convertida em justa causa

A 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região confirmou nesta terça-feira a demissão por justa causa de um técnico de manutenção acusado de comprometer informações estratégicas de uma empresa.

O que aconteceu

Funcionário apagou arquivos essenciais e enviou documentos institucionais para seu email pessoal. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo, os arquivos apagados eram "sensíveis e protegidos por segredo empresarial".

Caso se agravou pois ações ocorreram após o término formal do vínculo empregatício. Já desligado e com a rescisão assinada, o técnico retornou à empresa, acessou um computador do laboratório e executou as ações danosas.