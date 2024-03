Cachaça x cerveja: imposto do pecado racha indústria de bebidas alcoólicas

Lima afirma que, quando se avalia a bebida mais consumida no Brasil, a cerveja lidera o ranking, com quase 84 litros per capita. Já o consumo de destilados fica em 4,1 litros por pessoa, anualmente. "A gente precisa olhar o padrão de consumo dessas bebidas alcoólicas e, não simplesmente, num processo rápido, tentar demonizar bebidas com alto teor alcoólico e favorecer aquelas com baixo teor. Esse é um ponto crucial para a discussão", justificou.

Produtores de vinho pedem isenção

Os produtores de vinho, por sua vez, pensam de outra forma. Hélio Luiz Marchioro, diretor-executivo da Federação das Cooperativas Vinícolas do Rio Grande do Sul (Fecovinho), defende que a categoria se difere das demais e que há países onde se incentiva o seu consumo no lugar de destilados.

"Não seria correto, nem justo colocar todos no mesmo lugar. Não há país no mundo que trate o vinho da mesma forma que um destilado. São coisas completamente diferentes e assim são tratadas, seja em relação a imposto, processo produtivo ou saúde", comentou.

Na tentativa de escapar do imposto seletivo, a indústria do vinho faz lobby, inclusive, para tentar enquadrar o vinho com um "alimento funcional", ou seja, retirá-lo da categoria de bebida alcoólica, o que o isentaria do imposto seletivo. Há até um projeto de lei nesse sentido.

No entanto, a OMS critica o "tratamento especial" destinado à bebida e a isenção de impostos ao vinho em 22 países europeus. A organização divulgou em dezembro um "manual tributário do álcool", no qual defende impostos mais elevados para todos os tipos de álcool.