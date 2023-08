Lucro da Vibra cai mais de 80% para R$133 mi no 2º tri

RIO DE JANEIRO (Reuters) -O lucro líquido da Vibra Energia recuou 81,2% no segundo trimestre ante o mesmo período do ano anterior, para 133 milhões de reais, em meio a um cenário desafiador, com impactos de uma forte entrada de diesel russo no Brasil com descontos nos preços, informou a maior distribuidora de combustíveis do país nesta segunda-feira.