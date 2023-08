Lula diz esperar que EUA possam investir em transição energética no Brasil

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que espera que os Estados Unidos possam realizar investimentos em projetos de transição energética no Brasil, afirmando que o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), anunciado na sexta-feira, permite o financiamento externo de obras para fomentar a ampliação do uso de energia limpa no país.