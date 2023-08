Produção de aço do Brasil em julho recua 4,7%, importação dispara 79%

No final de julho, o presidente do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), Carlos Loureiro, afirmou a jornalistas que o aço plano importado estava cerca de 30% mais barato que a liga produzida no país. A diferença é conhecida no setor como "prêmio" e historicamente costuma ser mantida pelas usinas em cerca de 10% para desestimular as importações.