Ser Educacional tem alta de 37% no lucro do 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Ser Educacional teve lucro líquido ajustado de 42,6 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 37,2% na comparação com o mesmo período no ano passado, apoiada em recuperação da base de receitas do ensino híbrido e otimização de custos e despesas, informou a companhia nesta segunda-feira.