Deputados remarcam reunião sobre arcabouço para a próxima semana após declaração de Haddad

Diante do quadro, os debates sobre as alterações do Senado ao texto do novo marco fiscal sofrem uma semana de atraso. Ainda segundo Cajado, Lira mantém a previsão de votação do texto até o fim deste mês. Não há, no entanto, uma definição de data de votação, embora o relator considere possível uma votação na próxima semana, caso haja acordo entre os envolvidos.