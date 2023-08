Dólar à vista sobe com dados fracos da China e receio de juro alto nos EUA

A China informou que as vendas no varejo em julho subiram 2,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Economistas ouvidos pela Reuters esperavam elevação de 4,5%. Já a produção industrial chinesa teve alta de 3,7%, ante projeção de 4,4% dos economistas. Os números da China -- importante importador de commodities -- penalizaram moedas de países exportadores de matérias-primas, como o real.