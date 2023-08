Ibovespa perde fôlego em dia de noticiário corporativo intenso e exterior desfavorável

- MAGAZINE LUIZA ON caía 10,56%, a 2,54 reais, após divulgar prejuízo líquido ajustado de 198,8 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 77,3% na comparação com mesmo período do ano passado. Ao comentar o resultado, executivos da varejista afirmaram que as vendas em lojas físicas melhoraram em julho ante junho e que a empresa deve elevar estoques no terceiro trimestre em preparação para a Black Friday e fim de ano. O Magalu também espera conseguir repassar de 90% a 100% do Difal aos preços até o final do ano, após 60% a 70% no segundo trimestre.