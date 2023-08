Localiza tem demanda acima da expectativa em aluguel de carros em julho

"É um mercado sub penetrado, com nível de serviço relativamente ruim, juros mais baixos, carros mais baratos e tarifas maiores", uma equação que ajuda na rentabilidade da operação. O executivo afirmou que a Localiza tem discutido com montadoras no Brasil a possibilidade de compras conjuntas de carros para as necessidades da empresa no Brasil e no mercado mexicano.