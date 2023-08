Localiza tem prejuízo de R$89 mi no 2º tri

A empresa, que concluiu fusão com a segunda maior companhia do setor em meados do ano passado, a Unidas, apurou receita líquida de 6,85 bilhões de reais no segundo trimestre, ante 3,05 bilhões de faturamento no mesmo período de 2022. Analistas, em média, esperavam receita líquida de 6,66 bilhões para a Localiza no segundo trimestre.