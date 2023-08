Mineradoras têm "desafios consideráveis" para atender à demanda da lei climática dos EUA, diz estudo

A histórica Inflation Reduction Act dos EUA oferece incentivos fiscais para veículos elétricos, painéis solares e outros produtos de energia renovável feitos de metais extraídos nos Estados Unidos ou países com acordos de livre comércio com os EUA. Metais de "entidades estrangeiras preocupantes", incluindo China, Rússia, Coreia do Norte e Irã, serão banidos em 2025. Isso desencadeou uma corrida entre os fabricantes para garantir fornecimento.