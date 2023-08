Ministro pede ajuda da PF para apurar apagão de energia e critica privatização da Eletrobras

O fornecimento de energia elétrica no Brasil foi afetado nesta terça-feira por um desequilíbrio no Sistema Interligado Nacional (SIN), ainda inexplicado, que levou à perda de cerca de 25% da carga total e afetou um terço dos consumidores brasileiros de todos os Estados do país, com exceção de Roraima, que não recebe energia do SIN. O suprimento foi totalmente restabelecido ao longo da tarde.