Com salto na moagem, Raízen maximiza produção de açúcar, diluindo custos

SÃO PAULO (Reuters) - A moagem de cana-de-açúcar da Raízen, maior processadora global do produto, poderá crescer até 13% na safra 2023/24 ante a temporada anterior, permitindo que a companhia maximize a produção e os ganhos com açúcar ao tirar proveito não apenas dos altos preços no mercado internacional, mas também de uma diluição de custos.