Petrobras eleva preço do diesel em 25,8% e o da gasolina em 16,3%

Ainda assim, a Petrobras destacou que no ano a variação acumulada do preço de venda de gasolina A para as distribuidoras é uma redução de 0,15 real por litro, enquanto no diesel ainda há uma queda acumulada de 0,69 real/litro. O preço de referência do petróleo Brent está praticamente estável em relação ao valor do início de 2023, embora tenha apresentado forte volatilidade no período.