Saída de Ferreira Jr. da Eletrobras levanta dúvidas e pesará no curto prazo, dizem analistas

Antônio Junqueira, do Citi, observou que uma hipótese para a saída do executivo pode estar ligada à nova configuração do conselho de administração da Eletrobras, agora uma "corporation", isto é, sem controlador definido e com capital pulverizado na bolsa. No ano passado, Ferreira Jr. anunciou também de forma inesperada sua renúncia da Vibra, também uma corporation.