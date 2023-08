Taxas futuras de juros sobem no Brasil com dados da China e expectativa de mais aperto monetário nos EUA

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,455%, ante 12,459% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,49%, ante 10,459% do ajuste anterior. Na ponta longa, a taxa para janeiro de 2026 estava em 10,02%, ante 9,98% do ajuste anterior, e a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,21%, ante 10,155%.