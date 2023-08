Banco dos Brics emite os primeiros títulos em rands da África do Sul

Os dois títulos do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) --um de cinco anos no valor de 1 bilhão de rands (52,3 milhões de dólares) e outro de três anos a 500 milhões de rands -- atraíram 2,67 bilhões de rands de lances no total, de acordo com os resultados do leilão compartilhados por dois investidores com a Reuters.