Ibovespa avança apoiado em Petrobras com vencimentos na B3 e ata do Fomc no radar

- ITAÚ UNIBANCO PN avançava 1,03%, a 27,37 reais, tendo no radar relatório do JPMorgan elevando o preço-alvo da ação de 31 para 33 reais, com manutenção do "overweight". No setor, BANCO DO BRASIL ON subia 1,28%, mas BRADESCO PN ganhava apenas 0,2% e SANTANDER BRASIL UNIT registrava decréscimo de 0,07%.