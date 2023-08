Mercadante cobra maior participação da União no conselho da Eletrobras, critica privatização

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, cobrou nesta quarta-feira uma maior participação do governo e do BNDES no conselho de administração da Eletrobras e reforçou críticas à privatização da empresa, ressaltando que o apagão elétrico da véspera teria deixado clara a importância da presença do Estado no setor.