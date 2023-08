PGR dá parecer a favor de governo ter voto proporcional à participação na Eletrobras

Em comunicado, o advogado-geral da União, Jorge Messias, comemorou a manifestação do procurador-geral. “O PGR reconhece, por meio do seu parecer, a correção e a legitimidade da tese da AGU apresentada ao Supremo na ADI da Eletrobras. Aguardamos agora, com esperança, os desdobramentos positivos da ação na corte em prol do interesse da União”, avaliou.