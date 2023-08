Falta de informações sobre causas do apagão "chama atenção", diz ex-ONS

SÃO PAULO (Reuters) - A falta de informações sobre as causas do apagão de energia em grande parte do Brasil na manhã de terça-feira, que afetou cerca de 30 milhões de consumidores, "chama atenção", uma vez que o operador ONS tem condições técnicas de mapear as perturbações de forma rápida e indicar instalações afetadas, segundo o ex-diretor geral do ONS, Luiz Barata.