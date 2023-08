Plano de trabalho da reforma tributária prevê votação do parecer na CCJ em 4 de outubro

O relator da matéria no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), apresentou um cronograma que contempla a apresentação do parecer para análise do colegiado no dia 28 de setembro. Estão previstos encontros temáticos envolvendo debates dos setores de serviços, indústria e agronegócio; discussões de regimes específicos e diferenciados; e os impactos sob a ótica dos Estados e dos municípios.