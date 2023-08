Privatização da Sabesp pode avançar após adesão de cidade de São Paulo a esquema de regionalização

Na véspera, as ações da Sabesp fecharam em alta de 5,5%, a 57,80 reais, depois que o governador do Estado, Tarcísio de Freitas, modificou via decreto sistema de governança sobre os serviços de saneamento no âmbito do marco do saneamento, concedendo mais peso de representação às regiões metropolitanas em um momento em que estuda a privatização da empresa.