Governo argentino diz que FMI queria "100%" de desvalorização do peso

Durante negociações para acelerar os pagamentos do programa de 44 bilhões de dólares do FMI com o país, houve pressão para permitir que a taxa de câmbio oficial caísse em linha com as taxas paralelas, vistas como um reflexo mais verdadeiro do valor da moeda. Isso seria uma desvalorização de 50%, mas significaria que o custo do dólar dobraria ou aumentaria 100%.