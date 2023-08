Ibovespa fecha em queda pelo 13º pregão e amplia sequência negativa histórica

- PETROBRAS PN terminou com variação negativa de 0,32%, a 31,44 reais, após renovar máxima intradia histórica intradia no melhor momento, quando alcançou 32,19 reais, beneficiada pela alta do petróleo no exterior. Nesta semana, a companhia aumentou os preços dos combustíveis no país e seu presidente afirmou que a empresa não repetirá erros do passado relacionados a preços de combustíveis e contratações de obras.