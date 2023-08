Advogado nega que Bolsonaro tenha recebido dinheiro de Cid por venda de Rolex

Outros dois pacotes de presentes entraram no país e chegaram a ser entregues a Bolsonaro. Todos os conjuntos foram devolvidos posteriormente pelo ex-presidente após determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), depois da revelação feita pelo jornal O Estado de S. Paulo de que Bolsonaro tentou recuperar as joias apreendidas pela Receita de forma irregular antes do fim de seu mandato, no fim do ano passado.