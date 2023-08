Argentina vai congelar preço do petróleo em US$56/barril para conter inflação, dizem fontes

O limite de preço, em meio a uma inflação doméstica mais ampla que está em 113% e em ascensão, define o preço do barril de petróleo bruto local abaixo do patamar de 63 dólares que estava antes, e bem abaixo do preço de referência do petróleo Brent, agora em cerca de 85 dólares. A Argentina há muito controla o preço doméstico do petróleo.