Colômbia diz que Odebrecht ainda deve US$120 mi por corrupção

A Novonor, que afirma colaborar com as investigações desde 2016 por meio de acordos e "outros procedimentos de cooperação com autoridades de diversas jurisdições, inclusive os Estados Unidos, Brasil e Colômbia", afirmou em comunicado que "análises apontam para um cenário de potencial ilegalidade de iniciativas de persecução a colaboradores e de violação a compromissos de limitação do uso das provas obtidas em contexto de colaboração ou cooperação internacional".