Em resposta a CEO da Petrobras, Fecombustíveis diz que preços nos postos são livres

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Fecombustíveis, federação que representa cerca de 40 mil postos de combustíveis no país, afirmou nesta sexta-feira que cobrança do CEO da Petrobras nas redes sociais por fiscalização nas bombas para garantir preços mais baixos pode gerar uma conotação equivocada sobre o funcionamento do setor, que opera em um mercado livre.