Reforma tributária aprovada não é ideal, mas é melhor que sistema atual, diz Appy

"No dia 29 próximo, é uma terça-feira, às 10h da manhã, nós reuniremos todos os 27 governadores de Estados e do Distrito Federal no plenário do Senado Federal, permitindo que todos os governadores possam se pronunciar da tribuna do Senado sobre a reforma tributária trazendo elementos, pontos de reflexão, pontos de crítica, para que a gente faça o melhor trabalho possível", disse.