STF forma maioria para tornar Zambelli ré por perseguir homem com arma de fogo

No dia 29 de outubro do ano passado, véspera do segundo turno das eleições, a deputada perseguiu um homem negro com uma pistola 9mm em uma rua do bairro Jardim Paulistano, em São Paulo, acompanhada de dois seguranças. Zambelli, que alega ter sido ofendida, obrigou o homem a deitar-se no chão dentro de um bar e o ameaçou com a arma.