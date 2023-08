Taxas futuras de juros caem em sintonia com Treasuries, mas risco fiscal segura movimento

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos contratos futuros de juros fecharam a sexta-feira em baixa em toda a curva a termo, em sintonia com o recuo dos rendimentos dos Treasuries, em dia marcado pela aversão a ativos de risco no exterior, mas com investidores colocando no preço no Brasil preocupações em torno do andamento do novo arcabouço fiscal no Congresso.