Farmacêutica EMS investe R$150 mi em transformação digital e cria NC Tech

SÃO PAULO (Reuters) - A farmacêutica EMS, do Grupo NC, anunciou nesta segunda-feira investimentos de 150 milhões de reais até 2025 para acelerar a digitalização na empresa, unificando suas frentes de tecnologia da informação, digital e segurança da informação em um centro de soluções digitais NC Tech.

A EMS planeja também ampliar em 50% o quadro de colaboradores "aproveitando os avanços da tecnologia e do ChatGPT para melhorar a colaboração e a eficiência no trabalho remoto", segundo comunicado, que também anunciou Diego Neufert como diretor de tecnologia do novo hub.

"A mudança tem exigido uma revisão de conceitos e estratégias e, por este motivo, o desenvolvimento e implementação completos do projeto devem ocorrer nos próximos dois a três anos", disse a EMS em nota. No Brasil, a farmacêutica tem fábricas nos Estados de São Paulo, Amazonas e no Distrito Federal.