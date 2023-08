Ibovespa fecha em queda com riscos externos e falta de catalisadores no Brasil

De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela B3, o saldo de capital externo no mercado secundário estava negativo em 9,3 bilhões de reais em agosto até o dia 17.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN fechou em baixa de 0,7%, a 31,3 reais, revertendo a alta da abertura do pregão, quando chegou a 32,03 reais, conforme os preços do petróleo também perderam o fôlego. O barril de Brent encerrou com queda de 0,4%.

- ELETROBRAS ON encerrou com decréscimo de 2,25%, a 33,87 reais, após alguma recuperação no final da semana passada. O papel segue pressionado por ruídos que incluem questionamentos envolvendo a sua privatização, renúncia repentina do CEO e um recente apagão.

- BRADESCO PN cedeu 0,72%, a 15,08 reais, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN perdeu 0,41%, a 26,85 reais. O índice do setor financeiro recuou 0,84%, também pressionado por B3 ON, que caiu 1,32%.

- VALE ON terminou com variação negativa de 0,03%, a 61,2 reais, também sem conseguir sustentar o sinal positivo de parte do pregão, apesar da alta dos futuros do minério de ferro na Ásia. No melhor momento do dia, a ação chegou a 61,74 reais.