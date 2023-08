Isa Cteep inicia operação comercial do projeto Triângulo Mineiro 20 meses antes do esperado

Localizado no Estado de Minas Gerais, o projeto Triângulo Mineiro contempla duas linhas de transmissão com 158 km de extensão e quatro subestações digitais, sendo três subestações novas e a ampliação de uma subestação pertencente à outra transmissora que, juntas, totalizam 1.600 MVA de potência.

A ISA Cteep reportou no final do mês passado um salto de 252,6% no lucro líquido do segundo trimestre na comparação ano a ano, para 261,2 milhões de reais. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) subiu 23,8%, para 686,8 milhões de reais, na mesma base de comparação.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)