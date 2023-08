Apagão provocou queda de quase 5% nas vendas no varejo, diz Cielo

A regiões mais afetadas pelo apagão no intervalo observado foram as que apresentaram maior redução na atividade econômica. No Pará, por exemplo, o varejo encolheu 45,3%; no Maranhão, 40,8%. Na Bahia e no Ceará, as quedas nas vendas foram de 29,5% e 29,3%, respectivamente, segundo a empresa de meios de pagamento. Levando-se em conta todo o dia 15, o setor sofreu baixa de 47,8% no Pará, 21,1% no Ceará, 12,9% no Maranhão e 10,6% na Bahia.

Em São Paulo a queda das vendas foi de 2,8% entre os horários analisados e 1,9% ao longo do dia. Já no Rio de Janeiro, houve queda de 0,5% no período de falta de energia, e 0,6% durante o dia, afirmou a Cielo.

"A diferença de performance entre os Estados está diretamente associada ao tempo sem abastecimento de energia. Por isso, vemos os comércios de unidades da federação do Norte e Nordeste com resultados mais negativos, enquanto as vendas em Estados do Sul e Sudeste, por exemplo, sofreram menos o impacto do apagão”, disse Carlos Alves, vice-presidente de produtos e tecnologia da Cielo, em comunicado à imprensa.

(Por Beatriz Garcia)