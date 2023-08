Cenário fiscal do Brasil preocupa por dependência do governo de arrecadação maior, diz BTG

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do BTG Pactual, Roberto Sallouti, disse nesta terça-feira que está "um pouco preocupado" com o cenário fiscal do Brasil, em sua visão muito dependente do aumento da arrecadação.

"Estou ainda um pouco preocupado com o cenário fiscal do Brasil. O governo está contando muito com incremento da arrecadação. Eu gostaria que também se focasse nos gastos", disse Sallouti, durante painel na Conferência Anual Santander, em São Paulo.