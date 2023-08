Corte de juros no Chile e Brasil levou a recalibragem de grandes fundos, com efeitos no câmbio, diz Campos Neto

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta terça-feira que, após os cortes de juros mais recentes do Chile e do Brasil, o mercado de câmbio passou por dois dias em que houve uma recalibragem de posições.

No fim de julho, o banco central do Chile deu a largada no atual movimento de flexibilização da política monetária na América Latina, com corte de 1 ponto percentual em sua taxa básica, surpreendendo o mercado.