Coty prevê resultado menor que o esperado pressionada por custos

O diretor financeiro, Laurent Mercier, disse à Reuters que a inflação veio para ficar, pelo menos na primeira metade do ano fiscal de 2024.

"Mas então esperamos algum abrandamento dessa inflação de custo de bens de consumo no segundo semestre", disse Mercier.

O custo de vendas da Coty cresceu para 502,1 milhões de dólares ante 446,2 milhões no ano anterior. A empresa reportou lucro trimestral ajustado de 1 centavo de dólar por ação, abaixo das estimativas de 2 centavos do mercado, de acordo com dados da Refinitiv.

A companhia previu lucro ajustado para 2024 entre 0,44 e 0,47 dólar por ação. Analistas esperavam, em média, um lucro de 0,48 dólar por papel.

A receita líquida no quarto trimestre aumentou 16%, para 1,35 bilhão de dólares ante expectativa de 1,31 bilhão.