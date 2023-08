Dólar tem forte queda frente ao real com alívio externo

Enquanto isso, no Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira que a batalha contra inflação no Brasil não está ganha e que a autoridade monetária precisa persistir com uma postura restritiva.

Já o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta terça que o Brasil tem espaço para cortar a Selic sem tirar a taxa de juros de patamar restritivo.

Após um rali do dólar frente ao real desde que o Copom cortou a taxa Selic em 0,50 ponto percentual no início deste mês, Galípolo disse que a recente depreciação da taxa de câmbio está mais ligada a fatores globais.

Segundo ele, o Banco Central enfrenta a volatilidade no mercado de câmbio com seus tradicionais instrumentos de política cambial, como os leilões de swaps, assim como suas reservas. "Ainda que você não as use, é um tema muito relevante para você poder ter linhas de defesa que sinalizam para o mercado uma robustez", disse Galípolo.

(Edição de Isabel Versiani)