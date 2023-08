Dow Jones e S&P 500 caem com temores sobre juro dos EUA e ações de bancos em baixa

O setor financeiro do S&P 500 caiu 0,9% e foi o maior obstáculo para o índice. Um rebaixamento do S&P nas classificações de crédito de várias instituições financeiras regionais dos Estados Unidos pesou sobre as ações dos bancos, com o índice bancário regional KBW em queda de 2,7% e o índice de bancos do S&P 500 em baixa de 2,4%.

Investidores esperam clareza sobre a perspectiva dos juros quando o chair do Fed, Jerome Powell, discursar em uma reunião de autoridades de bancos centrais na sexta-feira em Jackson Hole, Wyoming.

O Dow Jones caiu 0,51%, para 34.288,83 pontos. O S&P 500 perdeu 0,28%, para 4.387,55 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,06%, para 13.505,87 pontos.

Investidores também aguardam ansiosamente os resultados e uma previsão da Nvidia, uma das principais fabricantes de chips, previstos para quarta-feira. A Nvidia surpreendeu investidores com sua forte previsão em maio, o que alimentou uma recuperação de suas próprias ações e de outros nomes de tecnologia em meio a esperanças sobre o uso de inteligência artificial.

As ações da Nvidia atingiram um pico histórico de 481,87 dólares mais cedo, mas caíram 2,8% no dia.