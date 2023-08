Fintech Nomad recebe aporte de US$61 mi e mira segmento de cartão de crédito

Segundo a Nomad, a nova captação marca o retorno dos investimentos no Brasil da Tiger, que também investe em empresas como Nubank, Brex e Open AI.

"Estamos entusiasmados em investir na equipe da Nomad, que busca expandir sua plataforma e ajudar a impulsionar uma maior inclusão financeira para os brasileiros", disse Alex Cook, sócio da Tiger Global, em comunicado.

A fintech oferece a brasileiros conta bancária nos Estados Unidos com cartão de débito para uso em mais de 180 países, e acesso a uma plataforma para investimentos. Desde o começo do ano, superou 1 bilhão de reais em volume processado em operações com cartão e 5 bilhões em transferências internacionais.

"O brasileiro está aprendendo a importância de ter parte de seu patrimônio investido em moeda forte", afirmou o cofundador da Nomad, Patrick Sigrist.

A Nomad também disponibiliza parcelamento de remessas de câmbio dentro do aplicativo, utilizando os limites do seu cartão nacional na contratação das operações. O próximo passo, de acordo com a empresa, é entrar no mercado de crédito, oferecendo também um cartão de crédito no Brasil.

Em maio do ano passado, a empresa recebeu 32 milhões de dólares (cerca de 160 milhões de reais) em uma rodada liderada pela Stripes. Ainda de acordo com a Nomad, a operação anunciada nesta terça-feira foi a maior da América Latina para fintechs neste ano.