Galípolo diz que divergência no Copom foi apenas sobre como iniciar corte de juros

SÃO PAULO (Reuters) - O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, explicou nesta terça-feira que a divergência entre os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) em sua última reunião foi apenas sobre como iniciar o ciclo de corte de juros.

Ao participar como palestrante da reunião do Conselho Superior de Economia (Cosec) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Galípolo afirmou que a divergência no Copom é muito menor do que pode parecer.

No início de agosto, o BC reduziu a taxa básica de juros Selic em 0,50 ponto percentual, a 13,25% ao ano, em decisão que dividiu os membros de sua diretoria em 5 a 4 e marcou a primeira flexibilização na taxa básica de juros em três anos.