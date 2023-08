Governo vai editar MP sobre taxação de fundos exclusivos para compensar nova tabela do IR, diz secretário

BRASÍLIA (Reuters) - O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira que o governo vai editar uma Medida Provisória antecipando medidas de taxação dos rendimentos de fundos exclusivos no país de forma a assegurar a compensação da perda de receitas com a correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física.

A alternativa foi encampada pela equipe econômica depois que a Câmara indicou nesta terça que rejeitará, em votação de MP do salário mínimo, a taxação de rendimentos em fundos de investimento offshore, medida que segundo os planos originais do governo viabilizaria a compensação para a correção da tabela do IR.

"Nossa proposta, dialogada ao longo do dia, é que uma parte desse projeto de lei que ia ser todo para o ano que vem venha para 2023, para de fato servir para compensação do imposto de renda", afirmou Durigan a jornalistas, em referência à regulação da tributação dos fundos exclusivos. "Nós estamos falando de algo como 3 bilhões de reais (de arrecadação em 2023)."