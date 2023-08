Ibovespa avança com apoio do exterior e expectativa sobre regra fiscal

No exterior, Wall Street caminhava para uma abertura positiva, favorecida pela queda nos yields dos títulos do Tesouro norte-americano com prazos maiores e expectativa positiva para o resultado trimestral da Nvidia, com discursos de autoridades do Federal Reserve também no radar.

"A cena externa, inquestionavelmente, contribui para alguma melhora, mas a tramitação do arcabouço fiscal continuará sendo o fator decisivo para o rumo dos negócios locais", afirmou José Cataldo, superintendente de research para pessoa física da Ágora Investimentos, em nota a clientes.

Mais cedo, o relator da nova regra fiscal na Câmara dos Deputados disse que o texto deve ser votado no plenário da Casa ainda nesta terça ou na quarta-feira. Também afirmou que líderes da Casa decidirão sobre as alterações feitas pelo Senado no texto que já havia sido aprovado na Câmara em maio.

"Temos uma reunião logo mais, às 11h... para decidir questões alteradas pelo Senado", disse o deputado Cláudio Cajado (PP-BA), em entrevista à GloboNews.

DESTAQUES