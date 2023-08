Ibovespa fecha em alta puxado por Vale e expectativa sobre arcabouço fiscal

A Câmara dos Deputados colocou a votação do novo marco fiscal na pauta do plenário desta terça-feira, após reunião de líderes em que se decidiu acatar apenas uma mudança feita pelo Senado na proposta, a que deixa o Fundeb e o fundo constitucional do Distrito Federal fora do cálculo da despesa.

Os deputados já haviam aprovado a nova regra fiscal, mas na votação pelo Senado foram feitas alterações e agora a Câmara dará a palavra final sobre o texto.

De acordo com a sócia e especialista da Blue3 Investimentos, Bruna Centeno, o tema arcabouço fiscal voltou ao radar e a perspectiva de votação ainda nesta terça-feira teve um efeito benigno no mercado, aliviando temores em relação à parte da gestão das ontas públicas do país.

No exterior, Wall Street perdeu o fôlego durante a sessão, conforme preocupações de que o Federal Reserve precisará manter as taxas de juros mais altas por mais tempo voltaram a dominar o sentimento de investidores. O S&P 500 encerrou com variação negativa de 0,28%.

DESTAQUES

- VALE ON avançou 2,25%, a 62,58 reais, uma vez que os futuros do minério de ferro ampliaram o rali, com o contrato de referência de Cingapura atingindo o nível mais alto em mais de três semanas, apoiado por medidas de apoio para sustentar a recuperação econômica da China e sinais de aumento da demanda chinesa.