Ministro da Economia da Argentina espera que FMI aprove liberação de US$7,5 bi

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - O ministro da Economia argentino, Sergio Massa, disse nesta terça-feira que espera que o conselho do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprove as mais recentes revisões de seu enorme programa de empréstimos com o país latino-americano na quarta-feira, desbloqueando 7,5 bilhões de dólares que a Argentina precisa desesperadamente.

A aprovação pelo conselho viria depois de o país sul-americano ter chegado a um acordo a nível técnico com o FMI, em julho, para desbloquear os fundos e concluir a quinta e a sexta revisões combinadas do seu programa de empréstimos de 44 bilhões de dólares.